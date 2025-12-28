Встречу Трампа с Зеленским перенесли на 21:00 мск

Мероприятие пройдет в Палм-Бич

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Запланированная на 28 декабря встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским во Флориде была перенесена на более ранний срок. Об этом говорится в распространенном Белым домом графике американского лидера.

Согласно обновленной версии, встреча пройдет в 13:00 по местному времени (21:00 мск) в Палм-Бич - рядом с этим курортом расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Других подробностей о мероприятии не приводится.

В распространенном 26 декабря графике президента США говорилось, что встреча начнется на два часа позже - в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Ранее Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США намерен поднять территориальные вопросы, в том числе выход ВСУ из Донбасса, а также использование Запорожской АЭС. Как он утверждал, в целом план урегулирования кризиса на Украине из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90%".

24 декабря Зеленский рассказал журналистам про план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС.

Трамп в интервью Politico 26 декабря заявил, что без его одобрения выдвинутый Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит.