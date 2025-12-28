На всеобщих выборах в ЦАР закрылись избирательные участки

Предварительные результаты голосования объявят 5 января

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 28 декабря. /ТАСС/. Всеобщие выборы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) завершились. Большинство избирательных участков закрылись в стране около 16:00 (18:00 мск), и начался подсчет голосов, сообщила радиостанция Lengo Songo.

Как ожидается, предварительные результаты голосования будут объявлены 5 января 2026 года.

Предварительные отчеты свидетельствуют о том, что выборы прошли мирно и были хорошо организованы, отметила радиостанция. Международные наблюдатели, включая миссии Европейского и Африканского союзов, подтвердили отсутствие серьезных нарушений и заявили, что процесс соответствовал установленным правовым нормам и процедурам. Эксперты также обратили внимание на высокую явку избирателей, свидетельствующую о зрелости гражданского общества, его приверженности демократическим принципам и стремлении к мирному разрешению политических вопросов.

Правом голоса в стране обладают почти 2,4 млн человек, которые должны избрать президента, депутатов парламента и представителей местных органов власти. На должность главы государства претендуют семь человек, в том числе действующий президент Фостен-Арканж Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то будет проведен второй тур.

Эксперты считают, что наибольшие шансы на победу имеет именно Туадера, баллотирующийся от левоцентристской партии "Движение "Объединенные сердца". Его основными конкурентами являются бывшие премьер-министры Анисе-Жорж Дологеле (занимал пост в 1999-2001 годах) и Анри-Мари Дондра (2021-2022).