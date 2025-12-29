FT: ни одна страна еще не подтвердила участия в стабилизационных силах в Газе

По данным газеты, ни одно государство также не проявило инициативы по разоружению радикального палестинского движения ХАМАС силовым путем

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Пока ни одна страна не подтвердила свою готовность направить воинский контингент в сектор Газа для работы в рамках международных стабилизационных сил для обеспечения мира в анклаве. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Отмечается, что ни одно государство также не проявило инициативы по разоружению радикального палестинского движения ХАМАС силовым путем. "Американцы наивно полагают, что смогут продвинуться вперед [в решении] любой [из проблем] без разоружения ХАМАС. <...> Реального плана решения вопроса с оружием ХАМАС пока нет", - заявил один из собеседников газеты, знакомый с позицией израильских властей.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что Индонезия, Азербайджан и Турция направят значительное число военнослужащих в ряды стабилизационного корпуса, который возглавит Египет. Однако страны официально не подтверждали свое участие в инициативе.

Эмиратская газета The National отмечала, что в состав контингента должны войти не менее 4 тыс. военнослужащих. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов вместе с 3 тыс. местных волонтеров.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

13 октября ХАМАС освободил 20 живых израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленных. По состоянию на 28 декабря в анклаве остается тело одного израильского военного, погибшего 7 октября 2023 года., По словам американских чиновников, вторая фаза сделки начнется в январе 2026 года. Она предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая так называемый Совет мира.