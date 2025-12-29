Зеленский: Трамп предлагает Украине гарантии на 15 лет, а Киев хочет на 30

Американский лидер заявил, что будет думать над украинским предложением, подчеркнул Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Leon Neal/ Pool via AP

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагает Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления, Украина хочет сразу на 30-50 лет. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский, слова которого приводит издание "Новости. Live".

Читайте также Рабочие группы и территориальный вопрос. Итоги встречи Трампа и Зеленского

"Действительно, сейчас это [предлагается] не навсегда. Документ на 15 лет, с возможностью продления. Я поднял этот вопрос с президентом. Я ему сказал, что [конфликт] идет уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были более долгими. Я ему сказал, что мы хотели бы рассмотреть возможность, чтобы гарантии были на 30, 40 или 50 лет. Президент сказал, что будет думать", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Владимир Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров подчеркнул, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.