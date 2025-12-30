В Белоруссии подтвердили, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в республике

В белорусском Минобороны напомнили, что комплекс прибыл в рамках реализации принятого лидерами Белоруссии и России решения

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии подтвердило, что российский ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство на территории республики, и опубликовало кадры церемонии.

Ракетный дивизион "Орешник" после "приведения комплекса в готовность к использованию", а также "проверки его совместной комплексной группой" приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах Белоруссии, сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны напомнили, что "Орешник" прибыл в республику в рамках реализации принятого лидерами Белоруссии и России решения. Как отметили в пресс-службе, перед началом боевого дежурства специалисты боевых расчетов связи, пуска, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах.

Ранее во вторник в Минобороны России информировали, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Комплекс способен поражать цели на дальностях до 5 тыс. км, а также "может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью" и "выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования", указали в белорусском оборонном ведомстве.

На прошлой неделе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение на территории республики российского ракетного комплекса "Орешник" стало ответной реакцией на агрессивные действия западных оппонентов.