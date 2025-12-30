Нетаньяху заявил, что скоро станет известен ответ на его прошение о помиловании

Израильского премьера обвиняют по трем коррупционным делам

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время станет известно, какое решение касательно его прошения о помиловании примет президент страны Ицхак Герцог.

"Мы выясним это очень скоро", - сказал глава правительства еврейского государства в интервью телеканалу Newsmax.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что Герцог примет решение о помиловании Нетаньяху.

Израильский премьер обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($213 тысяч), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Иерусалиме и Тель-Авиве длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. Показания в суде он начал давать в декабре 2024 года.

Утром 30 ноября канцелярия Герцога сообщила, что Нетаньяху подал через своего адвоката Амита Хадада официальное письмо с прошением о помиловании. Это обращение было передано на рассмотрение в Министерство юстиции Израиля, после чего будет возвращено в канцелярию президента, который примет окончательное решение с учетом мнений уполномоченных сотрудников Минюста. Государственная телерадиокомпания Kan отмечала, что в министерстве юстиции уже начался специальный процесс по сбору и анализу данных и мнений уполномоченных сотрудников относительно помилования Нетаньяху.