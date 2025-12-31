Лукашенко и Путин обсудили атаку БПЛА на резиденцию президента РФ

Лидеры Белоруссии и России поговорили по телефону о ситуации последних дней

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию российского лидера. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

"Президенты обсудили ситуацию последних дней", - говорится в сообщении. В том числе речь шла об атаке БПЛА на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Во время беседы стороны также затронули другие наиболее актуальные вопросы. Лукашенко и Путин договорились о будущих встречах после Нового года и совместных мероприятиях.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом", - проинформировал "Пул первого". Белорусский лидер высоко оценил новогоднее обращение российского президента, которое Лукашенко уже успел посмотреть в интернете.

Ранее "Пул первого" сообщил, что Лукашенко и Путин провели телефонный разговор.

31 декабря белорусский президент назвал атаку на резиденцию российского коллеги в Новгородской области "дичайшим терроризмом" на "государственном уровне". Лукашенко не исключил, что атака была предпринята с целью срыва процесса мирного урегулирования украинского конфликта.