Reuters: среди членов экипажа задержанного в Финляндии судна были россияне

Также на корабле находились граждане Казахстана, Грузии и Азербайджана

СТОКГОЛЬМ, 31 декабря. /ТАСС/. Граждане России были среди членов экипажа задержанного Финляндией грузового судна Fitburg, ходившего под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на финскую полицию.

По его информации, в экипаж судна входили граждане России, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Береговая охрана Финляндии задержала судно за якобы повреждение подводного телекоммуникационного кабеля компании Elisa в Финском заливе. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что власти страны проводят инспекцию судна, предположительно повредившего кабель. Полиция Финляндии отметила, что поврежденный кабель соединяет Хельсинки и Таллин, а место повреждения находится на территории исключительной экономической зоны Эстонии.