Депутат Рады Железняк: главу СБУ Малюка могут отправить в отставку

По словам парламентария, руководителю Службы безопасности Украины могут предложить вакантную должность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка могут отправить в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Ну прям очень уверенно и активно говорят, что могут поменять и главу СБУ. Типа Малюку предложат какую-то вакантную должность. Хотя очевидно - это будет понижение для него", - написал он в своем Telegram-канале.

2 января Владимир Зеленский провел кадровые перестановки. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), которого назначили на должность главы офиса Зеленского. На место Буданова был назначен Олег Иващенко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.