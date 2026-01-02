Посол Чжан: тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Китая и США

Дипломат отметил, что решимость китайской стороны защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность непоколебима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Решимость китайской стороны защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность непоколебима", - отметил дипломат.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону неукоснительно соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, выполнять строгие обязательства, взятые на себя руководством США, и немедленно прекратить опасные действия по вооружению Тайваня", - добавил посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС назвал возможным обострение обстановки в Тайваньском проливе. По его словам, сейчас Тайвань фактически используется в качестве инструмента военно-стратегического сдерживания КНР.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.