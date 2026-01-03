Посол КНР в РФ: США подорвут мир и стабильность продажами оружия Тайваню

Такие действия нарушают принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, отметил Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе, продавая оружие Тайбэю. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Американская сторона публично объявила о планах продажи Тайваню крупной партии современного вооружения, что грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно наносит ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности Китая, существенно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает крайне ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что "китайская сторона решительно возражает и осуждает эти действия" и уже "сделала американской стороне серьезный протест".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что страны Запада "не прочь поживиться" тайваньскими деньгами и технологиями. Министр подчеркнул, что "дорогостоящее американское оружие Тайбэю продается по рыночным ценам", а требование перенести производство полупроводников на территорию США может рассматриваться и как "принуждение к перераспределению доходов, своеобразная форма отъема бизнеса".

