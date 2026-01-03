Посол Чжан: в США есть желающие втянуть Вашингтон в войну в Тайваньском проливе

Чем больше американская сторона помогает сепаратистам, тем больше "горьких плодов" ей придется пожинать, подчеркнул дипломат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Группа радикалов в США намерена втянуть Вашингтон в войну в Тайваньском проливе. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Американской стороне следует ясно осознать, что администрация Лай Циндэ, торопясь добиться американских поставок оружия Тайваню, преследует одну основную цель - втянуть США в конфликт, а небольшая группа радикалов в США, продвигая вооружение Тайваня, в действительности стремится вернуть США на устаревший путь вмешательства во внешние дела и участия в войне", - сказал дипломат.

"История докажет: чем больше американская сторона потворствует сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня" в их провокациях, тем больше горьких плодов ей придется пожинать", - подчеркнул посол.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС назвал возможным обострение обстановки в Тайваньском проливе. По его словам, сегодня Тайвань фактически используется в качестве инструмента военно-стратегического сдерживания КНР.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.