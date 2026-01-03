Пентагон переадресовал вопрос об одобрении ударов по Венесуэле в Белый дом
Редакция сайта ТАСС
08:41
обновлено 08:55
ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Официальный представитель Пентагона в ответ на вопрос ТАСС об одобрении президентом США Дональдом Трампом военной операции в отношении Венесуэлы попросил запросить комментарий у Белого дома.
"Пожалуйста, обратитесь за комментариями в Белый дом", - отметил он.
Как ранее со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News, Трамп одобрил нанесение наземных ударов по Венесуэле по меньшей мере за несколько дней до их начала. Первоначально операция должна была начаться 25 декабря, однако она была перенесена на более поздний срок из-за погодных условий и ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Нигерии.