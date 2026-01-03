Пентагон переадресовал вопрос об одобрении ударов по Венесуэле в Белый дом

Как сообщил телеканал CBS News, президент США Дональд Трамп одобрил нанесение наземных ударов по республике по меньшей мере за несколько дней до их начала

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Официальный представитель Пентагона в ответ на вопрос ТАСС об одобрении президентом США Дональдом Трампом военной операции в отношении Венесуэлы попросил запросить комментарий у Белого дома.

Читайте также Взрывы в Каракасе и режим ЧП. Главное о ситуации в Венесуэле

"Пожалуйста, обратитесь за комментариями в Белый дом", - отметил он.

Как ранее со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News, Трамп одобрил нанесение наземных ударов по Венесуэле по меньшей мере за несколько дней до их начала. Первоначально операция должна была начаться 25 декабря, однако она была перенесена на более поздний срок из-за погодных условий и ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Нигерии.