NBC: самолет с Мадуро приземлился в штате Нью-Йорк

Спустя примерно 15 минут после приземления в самолет вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк. Трансляцию прибытия воздушного судна вело местное подразделение телеканала NBC News.

Читайте также От Мадуро до Норьеги. Случаи похищений глав государств

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах сообщил ТАСС, что самолет, на борту которого может находиться Мадуро, вылетел с американской военной базы в Гуантанамо.

Спустя примерно 15 минут после приземления в самолет вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками.