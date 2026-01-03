ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
NBC: самолет с Мадуро приземлился в штате Нью-Йорк

Спустя примерно 15 минут после приземления в самолет вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками
21:34
обновлено 21:53
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк. Трансляцию прибытия воздушного судна вело местное подразделение телеканала NBC News.

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах сообщил ТАСС, что самолет, на борту которого может находиться Мадуро, вылетел с американской военной базы в Гуантанамо.

Спустя примерно 15 минут после приземления в самолет вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками. 

