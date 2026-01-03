NBC: самолет с Мадуро приземлился в штате Нью-Йорк
Редакция сайта ТАСС
21:34
обновлено 21:53
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Самолет, на борту которого, предположительно, находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, приземлился в аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк. Трансляцию прибытия воздушного судна вело местное подразделение телеканала NBC News.
Ранее источник в авиадиспетчерских кругах сообщил ТАСС, что самолет, на борту которого может находиться Мадуро, вылетел с американской военной базы в Гуантанамо.
Спустя примерно 15 минут после приземления в самолет вошли около десятка сотрудников ФБР и Управления США по борьбе с наркотиками.