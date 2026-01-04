Guardian: Иран и Дания могут стать следующими целями для удара США

Американский лидер Дональд Трамп уже выражал "энтузиазм принятия радикальных мер", отмечает газета

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Иран и Дания могут стать следующими целями Вашингтона после удара США по гражданским объектам Венесуэлы 3 января, считает газета The Guardian.

"То, что произошло за ночь в Венесуэле, немедленно вызовет беспокойство у таких правительств, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил энтузиазм принятия радикальных мер", - пишет газета.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что американские силы нанесли масштабные удары по республике. По его словам, Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны.

Как заявили в МИД РФ, акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В дипведомстве подчеркнули, что в складывающейся ситуации "важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога". Москва решительно призвала американское руководство освободить Мадуро и его жену.