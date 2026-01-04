Keystone-SDA: в Берне протестующие призвали ввести санкции против США

Демонстранты обвинили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в терроре и требовали от американцев "убраться из Латинской Америки", сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 5 января. /ТАСС/. Порядка 200 жителей Швейцарии 4 января вышли на мирную демонстрацию в центре Берна, чтобы выразить протест против нападения США на Венесуэлу. Участники шествия несли плакаты с призывами ввести санкции в отношении Соединенных Штатов, сообщило швейцарское агентство Keystone-SDA.

По его информации, демонстранты обвиняли президента США Дональда Трампа в терроре и требовали от американцев "убраться из Латинской Америки". В мероприятии приняли участие несколько организаций, в том числе члены партии труда Берна, местного объединения коммунистической молодежи, ассоциации "Швейцария-Куба" и антиимпериалистического союза.

Ранее МИД конфедерации призвал власти США к деэскалации в Венесуэле, однако действия Вашингтона в Боливарианской Республике не осудил.