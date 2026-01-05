O Globo: Лула да Силва обсудит с Трампом сохранение стабильности в Венесуэле

Бразильский лидер намерен провести телефонный разговор с президентом США в ближайшее время, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Бразильский лидер обсудит с коллегой способы сохранения общественной стабильности в Венесуэле после похищения американскими военными законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Как сообщила местная газета O Globo со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в Бразилиа, Лула да Силва отметит в разговоре необходимость сохранения общественной и политической стабильности в соседней стране. Бразильский лидер также обеспокоен обстановкой на границе.

"На сегодняшний день порядок внутри Венесуэлы сохраняется, но ситуация по-прежнему находится на грани и может выйти из-под контроля", - заявил неназванный собеседник издания.

При этом источники бразильского портала UOL добавили, что бразильские власти приложат все усилия, чтобы не допустить повторения действий Вашингтона. Предотвращение социальных волнений в Венесуэле также остается приоритетным для Бразилиа, однако в руководстве страны готовы оказывать лишь минимальную поддержку временному исполняющему обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Нью-Йорке. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.