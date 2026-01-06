BNO News: в Венесуэле рядом с президентской резиденцией произошла стрельба

Источники радиостанции Noticias Caracol сообщили об эвакуации правительственных учреждений в зоне происшествия

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 января. /ТАСС/. Звуки стрельбы зафиксировали неподалеку от президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил портал BNO News.

По его информации, стрельба происходит около президентского дворца в Венесуэле. Обстоятельства происшествия неясны.

Источники радиостанции Noticias Caracol сообщают об эвакуации правительственных учреждений в зоне происшествия. По ее информации, над районом могли пролетать БПЛА, что, предположительно, спровоцировало работу ПВО.

Как сообщило французское агентство AFP со ссылкой на правительственные источники, ситуация находится под контролем.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.