NBC News: в Белом доме утверждают, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе

Неназванные американские чиновники заявили телеканалу, что США не замешаны в инциденте

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за сообщениями о стрельбе в понедельник неподалеку от президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, которые утверждают, что Вашингтон не причастен к произошедшему.

"Администрация пристально следит за сообщениями о стрельбе в Венесуэле. США не замешаны в этом", - приводит телеканал слова двух неназванных американских чиновников.

Ранее сообщалось, что рядом с президентским дворцом в Каракасе произошла стрельба. Источники радиостанции Noticias Caracol сообщают об эвакуации правительственных учреждений в зоне происшествия. По ее информации, над районом могли пролетать БПЛА, что, предположительно, спровоцировало работу ПВО. В свою очередь французское агентство AFP со ссылкой на правительственные источники сообщило, что ситуация находится под контролем.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.