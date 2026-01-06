В правительстве ФРГ обеспокоились из-за слов Медведева о захвате Мерца

Представитель кабмина Германии Себастьян Хилле отметил, что "канцлер хорошо и надежно защищен", его охраной занимается Федеральное ведомство по уголовным делам

Редакция сайта ТАСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц © AP Photo/ Markus Schreiber

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что после событий в Венесуэле вполне может представить себе подобную операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе канцлера Фридриха Мерца.

"Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания", - заявил журналистам на брифинге представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле.

"Как вы знаете, канцлер хорошо и надежно защищен", - добавил Хилле, напомнив, что ответственность за охрану Мерца лежит на Федеральном ведомстве по уголовным делам.

4 января Медведев, отвечая на вопросы ТАСС, отметил, что после событий в Венесуэле вполне может представить операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе Мерца. "Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что", - сказал он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.