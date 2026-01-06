Лидер демократов в Сенате назвал неудовлетворительным план Трампа по Венесуэле

Проект по управлению Боливарианской Республикой основан на выдаче желаемого за действительное, отметил Чак Шумер

Редакция сайта ТАСС

© Jesus Vargas/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. План администрации президента США Дональда Трампа по управлению Венесуэлой является нечетким и неудовлетворительным. Об этом заявил журналистам лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) после закрытого брифинга, который провели 5 декабря для законодателей госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

"Этот брифинг, хотя и был очень пространным и долгим, вызвал больше вопросов, чем дал ответов", - сказал Шумер. "Их план по управлению Венесуэлой Соединенными Штатами нечеток, основан на выдаче желаемого за действительное и неудовлетворителен", - подчеркнул сенатор, говоря о курсе администрации Трампа в отношении этой южноамериканской страны.

Как отметил старший демократ комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Грегори Микс (от штата Нью-Йорк), американские должностные лица не стали заверять законодателей в том, что не предпримут в отношении других государств шагов, схожих с проведенной в Венесуэле операцией. Как добавил Микс, нет "полной ясности" относительно того, может ли вашингтонская администрация в будущем перебросить в Венесуэлу военных США.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом оба они не признали вину.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.