Туадера: ЦАР хотела бы вместе с РФ открыть центр подготовки операторов БПЛА

Президент Центрально-Африканская Республики назвал это искренним желанием его страны

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) хотела бы совместно с Россией открыть центр подготовки операторов дронов. Об этом в первом интервью ТАСС после победы на выборах заявил действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Ранее Туадера отметил, что для защиты ЦАР от существующих угроз необходимы беспилотники или даже налаживание их производства.

"Это наше искреннее желание", - сказал он, отвечая на вопрос о том, хотелось бы открыть в ЦАР центр по обучению управлению БПЛА совместно с РФ.

Как сообщил ранее ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, армия ЦАР хорошо оснащена и постоянно развивается при поддержке России, которая является основным военно-техническим партнером страны.

Он добавил, что перспективы сотрудничества РФ и ЦАР в военно-технической сфере очень большие. Россия является основным партнером ЦАР в этой сфере и занимается содействием в строительстве вооруженных сил страны и превращении их в современную, компактную и самодостаточную армию.