Сепаратисты в Йемене заявили о потере связи с отправившейся в Эр-Рияд делегацией

В Южном переходном совете сообщили, что его председатель Айдарус аз-Зубайди и продолжает исполнять свои обязанности

Редакция сайта ТАСС

Эр-Рияд, Саудовская Аравия © AP Photo/ Nariman El-Mofty

ДОХА, 7 января. /ТАСС/. Председатель Южного переходного совета (ЮПС) в Йемене Айдарус аз-Зубайди находится в Адене и продолжает исполнять свои обязанности, в то время как отправившаяся в Эр-Рияд делегация в составе Генсека Совета и членов президиума перестала выходить на связь. Об этом сообщил Южный переходный совет.

"Совет выражает глубокую озабоченность по поводу невозможности связаться с делегацией Совета, прибывшей в Эр-Рияд несколько часов назад и отсутствия на данный момент какой-либо официальной информации о ее местонахождении или обстоятельствах, связанных с ней", - говорится в пресс-релизе ведомства.

ЮПС на фоне сообщений об исчезновении аз-Зубайди подтвердили его присутствие в Адене и выступили с осуждением ударов Саудовской Аравии по региону, "в результате которых погибли мирные жители, женщины и дети <...>. Переходный совет Южного региона требует немедленно прекратить бомбардировки, гарантировать безопасность своей делегации в Эр-Рияде и обеспечить возможность общения", - отметили сепаратисты.

В Эр-Рияде запланирован форум для обсуждения урегулирования конфликта на юге Йемена.

По информации Agence France-Presse, Саудовская Аравия нанесла по меньшей мере 15 ударов по силам ЮПС, в результате чего погибло не менее четырех человек. Ранее агентство Reuters сообщило, что аз-Зубайди не явился на рейс, который должен был доставить его в Эр-Рияд.

Обострение ситуации в Йемене

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией.

2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В тот же день ЮПС объявил о начале переходного периода для провозглашения независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене в границах Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей в 1967-1990 годы.

3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. К вечеру 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра

7 января Президентский руководящий совет Йемена вынес решение о лишении председателя аз-Зубайди места в совете и передаче его дела Генеральному прокурору страны в связи с обвинениями в государственной измене.