Трамп счел глупостью отказ ему в Нобелевской премии мира

Президент США напомнил, что "единолично завершил восемь конфликтов"
17:40

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Норвегия поступила глупо, не присудив ему Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в Truth Social.

Он, в частности, указал, что без его вмешательства РФ "контролировала бы сейчас всю Украину". "Также не забывайте, что я единолично завершил восемь конфликтов, а Норвегия, являющаяся членом НАТО, поступила глупо, решив не присудить мне Нобелевскую премию мира", - написал Трамп, подвергнув критике НАТО.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил, что премия присуждена экс-депутату парламента Венесуэлы Марии Корине Мачадо. 

