AIC: в Адене ввели комендантский час для обеспечения безопасности

По данным телеканала, передвигаться по региону с 21:00 до 06:00 смогут только силовики, медицинские и технические бригады при наличии утвержденных пропусков

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 7 января. /ТАСС/. Член Президентского руководящего совета Йемена и командир бригад "Аль-Амалика" (с араб. "Гиганты") Абдель Рахман аль-Махрами распорядился о введении во временной столице Адене комендантского часа для поддержания безопасности. Соответствующий документ опубликовал телеканал AIC.

"На основании директив командующего Абдель Рахмана аль-Махрами, члена Президентского руководящего совета, на всей территории провинции Аден вводится комендантский час с 21:00 до 06:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - следует из циркуляра. Как отмечается, передвигаться по региону в указанное время смогут только представители органов безопасности и военных структур, медицинские и технические бригады при наличии утвержденных пропусков.

В среду телеканал Asharq News сообщил, что подразделения бригад "Аль-Амалика", выступающие на стороне международно признанного правительства Йемена, установили контроль над президентским дворцом Маашик и международным аэропортом Адена после того, как формирования сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) оставили свои позиции. По сведениям телеканала Al Arabiya, развертывание бригад "Аль-Амалика" в Адене началось после того, как командование правительственных сил "Щит родины" поручило аль-Махрами обеспечить безопасность и предотвратить вооруженные столкновения во временной столице.

Утром 7 января официальный представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что глава ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении. По данным коалиции, примерно в 00:00 сепаратисты перебросили технику и вооружения в сторону провинции Эд-Дали. В ответ на это силы альянса нанесли превентивные авиаудары по сторонникам ЮПС с целью дезорганизовать их и сорвать попытку обострить конфликт. Кроме того, Президентский руководящий совет Йемена обвинил аз-Зубайди в госизмене и постановил лишить его членства в совете. В свою очередь ЮПС утверждал, что лидер сепаратистов находится в Адене и продолжает исполнять свои обязанности.

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести чрезвычайное положение на 90 дней. В тот же день власти Йемена решили аннулировать соглашение с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил. ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. В субботу правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.