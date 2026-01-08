Трамп заявил, что вскоре примет Петро в Белом доме

Американский лидер также сообщил, что поговорил с президентом Колумбии по телефону

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Колумбии Густаво Петро и намерен вскоре встретиться с ним в Белом доме.

"Было огромной честью говорить с президентом Колумбии Густаво Петро, который позвонил, чтобы объяснить ситуацию, касающуюся наркотиков и других разногласий, которые у нас были, - написал глава вашингтонской администрации в Truth Social. - Я высоко оценил его звонок и тон и жду с нетерпением встречи с ним в ближайшем будущем". По словам Трампа, подготовку к этому ведут дипведомства двух стран. "Встреча пройдет в Белом доме, в Вашингтоне", - уточнил президент.