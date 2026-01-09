Брюссель счел удар "Орешником" по Украине предупреждением ЕС и США

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ. 9 января. /ТАСС/. Брюссель считает удар "Орешником" по Украине предупреждением Евросоюзу и США и намерен продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Сообщения об использовании "Орешника" - это эскалация и явное предупреждение Европе и США. ЕС намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих", - заявила она.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, что стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.