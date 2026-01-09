Трамп: США добьются владения Гренландией тем или иным способом

Если Вашингтон не будет владеть островом, то его захватят Россия или Китай, убежден президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом. Об этом он сказал на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он уточнил, что сейчас не рассматривает со всей серьезностью возможность какой-то формы покупки Гренландии. "Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет", - сказал президент США. "Потому что, если мы этого не сделаем, - утверждал Трамп, - Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей Россию или Китай". "Я бы хотел заключить сделку, знаете, самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути", - подчеркнул глава американской администрации.

Его попросили пояснить, почему он ставит вопрос именно о вхождении Гренландии в состав США, если у Вашингтона и так есть возможность предпринимать практически любые нужные ему действия в военной сфере на острове и в омывающих его водах. "Потому что когда мы владеем этим, мы это защищаем. Арендуемое вы таким же образом не защищаете. Надо владеть этим", - ответил Трамп.

Он неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Трамп не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта минувшего года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.