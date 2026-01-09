Трамп: США добьются владения Гренландией тем или иным способом
ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом. Об этом он сказал на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он уточнил, что сейчас не рассматривает со всей серьезностью возможность какой-то формы покупки Гренландии. "Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет", - сказал президент США. "Потому что, если мы этого не сделаем, - утверждал Трамп, - Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей Россию или Китай". "Я бы хотел заключить сделку, знаете, самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути", - подчеркнул глава американской администрации.
Его попросили пояснить, почему он ставит вопрос именно о вхождении Гренландии в состав США, если у Вашингтона и так есть возможность предпринимать практически любые нужные ему действия в военной сфере на острове и в омывающих его водах. "Потому что когда мы владеем этим, мы это защищаем. Арендуемое вы таким же образом не защищаете. Надо владеть этим", - ответил Трамп.
Он неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Трамп не исключил применение силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая 2025 года. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта минувшего года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в данном случае применением военной силы.
Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки Гренландии.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.