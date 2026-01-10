WSJ: чиновники США провели предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

По сведениям источников газеты, эти переговоры находятся на начальном этапе и представляют собой стандартную часть любого планирования

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели предварительные обсуждения возможности нанесения удара по Ирану "в случае необходимости". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, переговоры находятся на начальном этапе и представляют собой стандартную часть любого планирования. Собеседники издания отметили, что Ирану не грозит неминуемая атака, курс действий США в отношении исламской республики пока не был согласован, военная техника и солдаты не были переброшены для подготовки к удару.

Ранее американский лидер допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Так Трамп ответил на вопрос журналистов, готовы ли США применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.