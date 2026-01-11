Экс-президент Франции: операция США по захвату Гренландии стала бы концом НАТО

Франсуа Олланд отметил, что с президентом США Дональдом Трампом никогда нельзя быть уверенным

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Силовые действия США в отношении Гренландии стали бы концом НАТО. Такое мнение в эфире телеканала France Info выразил экс-президент Франции Франсуа Олланд, занимавший этот пост в 2012-2017 гг.

"Если бы США решились на силовые действия в отношении Гренландии - гипотеза, которая вызывает у меня сомнения, но с [президентом США] Дональдом Трампом никогда нельзя быть уверенным, - то это означало бы, что они действовали бы против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса", - сказал Олланд.

По его мнению, США "не должны ничего предпринимать в отношении Гренландии, тем более военными средствами".

Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты хотят владеть Гренландией и намерены добиться этого любым способом. Британская еженедельная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники позднее сообщила, что Евросоюз разрабатывает планы введения санкций против американских компаний на случай, если Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию.