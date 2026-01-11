В Иране объявили трехдневный траур по погибшим из-за беспорядков

Президент Масуд Пезешкиан призвал граждан страны выйти на национальный марш 12 января

ТУНИС, 11 января. /ТАСС/. Иранское правительство объявило национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков. Соответствующее заявление опубликовало гостелерадио.

Согласно тексту, траур объявляется по погибшим в результате "иранской национальной борьбы против США и Израиля". В заявлении также подчеркивается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединится к трауру и призывает граждан страны выйти на национальный марш 12 января.

По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.