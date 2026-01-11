Tasnim: Иран выразил протест послу Великобритании из-за срыва флага в Лондоне

Инцидент произошел во время протестов в столице Соединенного Королевства

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 11 января. /ТАСС/. МИД Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране в связи с произошедшим накануне в Лондоне инцидентом, в ходе которого неизвестный протестующий сорвал флаг исламской республики со здания посольства в ходе акции у дипмиссии. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его данным, в ходе беседы дипломатическому представителю Великобритании был выражен "решительный протест в связи с допущением осквернения флага Исламской Республики Иран".

Ранее корреспондент ТАСС проинформировал, что неизвестный забрался на балкон здания иранского посольства в Лондоне и сорвал висевший на нем флаг. Скотленд-Ярд задержал двоих протестующих: одному из них вменяется в вину незаконное проникновение на чужую территорию при отягчающих обстоятельствах и нападение на сотрудника экстренных служб, а другому - незаконное проникновение на чужую территорию при отягчающих обстоятельствах.