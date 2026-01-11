В Нью-Йорке тысячи человек вышли на акцию против политики администрации Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Протест против политики администрации президента США Дональда Трампа собрал несколько тысяч человек в Нью-Йорке, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты собрались рядом с Центральным парком на Манхэттене, после чего выдвинулись маршем по пятой авеню, где располагается принадлежащий американскому лидеру небоскреб Trump Tower.

Участники акции выступают против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), курса американской администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией, а также внешней политики Вашингтона. Обстановка спокойная, полиция не вмешивается в ход проведения акции.

Ранее сотрудник ICE во время операции по поиску нелегальных мигрантов в Миннеаполисе застрелил женщину, остановившуюся на машине посередине проезжей части. После того, как сотрудники потребовали от женщины покинуть транспортное средство, автомобиль начал двигаться вперед и один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. От полученных ранений женщина скончалась.

Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты написал в X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь министр внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Ноэм убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп.