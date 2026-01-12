Иран потребовал от четырех стран Европы прекратить поддержку беспорядков

Местный МИД вызвал послов Великобритании, Германии, Италии и Франции

Редакция сайта ТАСС

РАБАТ, 12 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии, Италии и Франции и потребовало от правительств этих стран прекратить поддерживать и поощрять беспорядки внутри исламской республики. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

По его информации, иранский МИД выразил послам четырех европейских государств свое "неприятие любых форм политической или информационной поддержки участников беспорядков" в Иране. Диппредставителям, прибывшим в здание министерства, были продемонстрированы документальные кадры, "подтверждающие факты вооруженного насилия со стороны участников акций протеста". В этой связи внешнеполитическое ведомство исламской республики призвало послов четырех стран Европы "передать эти видеозаписи своим правительствам и прекратить поддержку протестующих".

Ранее МИД Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране в связи с произошедшим 11 января в Лондоне инцидентом, в ходе которого неизвестный протестующий сорвал флаг исламской республики со здания посольства в ходе акции у дипмиссии. Как передало агентство Tasnim, в ходе беседы дипломатическому представителю Великобритании был выражен "решительный протест в связи с допущением осквернения флага Исламской Республики Иран".

12 января иранская гостелерадиокомпания сообщила о проведении массовых проправительственных митингов в столице страны Тегеране, а также в городах Бирдженд, Захедан, Зенджан, Илам, Керман, Кум, Решт, Хамадан и Шехре-Корд.