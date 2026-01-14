НАБУ показало видео обысков у Тимошенко

На кадрах лидеру партии "Батькивщина" предъявляют несколько пачек стодолларовых купюр

Редакция сайта ТАСС

Кадры обысков у Юлии Тимошенко © Telegram-канал НАБУ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео обысков в офисе лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, на которых присутствует и она сама. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

Читайте также Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

На кадрах Тимошенко в присутствии сотрудников НАБУ предъявляют несколько пачек стодолларовых купюр.

В НАБУ в связи с проведением обысков сообщали, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Обвинения Тимошенко уже предъявлены.