Axios: Рубио и Нетаньяху обсудили возможный ответ США на беспорядки в Иране

По информации источников портала, еще один разговор госсекретаря США и премьер-министра Израиля запланирован на 14 января

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели 12 января переговоры, обсудив ситуацию в Иране и возможный ответ со стороны Вашингтона. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, еще один разговор запланирован на 14 января.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников, военная операция США против Ирана "выглядит вероятной" и может начаться в ближайшие 24 часа. Израильский чиновник в свою очередь заявил, что американский президент Дональд Трамп, похоже, принял решение о проведении операции, но масштабы и сроки пока не ясны.