Трамп уверен, что США и Дания в итоге договорятся по Гренландии

Президент Соединенных Штатов при этом отметил, что Вашингтон не станет отказываться от "каких-либо вариантов" в вопросе завладения островом

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Дания в конечном счете достигнут договоренностей по ситуации вокруг Гренландии. Такое мнение высказал журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп, отметив при этом, что Вашингтон не намерен отказываться от каких-либо вариантов дальнейших действий.

"У меня очень хорошие отношения с Данией. И мы посмотрим, как все сложится. Я думаю, что-то будет решено", - сказал американский лидер.

На вопрос о возможности выхода США из НАТО и применения Вашингтоном военной силы для аннексии Гренландии Трамп ответил: "Я бы не стал вам говорить, что я сделаю. Безусловно, я не стану отказываться от каких-то вариантов". Он в очередной раз подчеркнул, что "Дания очень важна для национальной безопасности".

Ранее в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. Глава датского МИД также констатировал, что ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.