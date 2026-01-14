Сенат отклонил резолюцию о неприменении сил против Венесуэлы без санкции Конгресса

Документ поддержали 50 законодателей, столько же высказались против него

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США заблокировал резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения законодательного органа. Трансляцию голосования в верхней палате Конгресса вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 50 законодателей, столько же высказались против него. Поскольку мнения в верхней палате разделились поровну, вице-президент США Джей Ди Вэнс воспользовался своим правом голоса. По Конституции США он председательствует в Сенате.

Совместная резолюция была подготовлена сенаторами Тимом Кейном (демократ от штата Вирджиния), Рэндом Полом (республиканец от штата Кентукки) и Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния), а также лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк). Она была направлена на то, чтобы не допустить участия ВС США "в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, если это не будет одобрено Конгрессом". В резолюции подчеркивается, что в США лишь законодательный орган обладает полномочиями объявлять войну. "Конгресс не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не давал разрешения на применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее", - указывается в тексте документа.

Трамп ранее назвал резолюцию не отвечающей конституции и заявил, что Республиканской партии "должно быть стыдно за сенаторов, которые вместе с демократами" проголосовали за продолжение работы над ней. 8 января Сенат по итогам голосования поддержал продолжение работы над совместной резолюцией.