Air India изменила маршруты авиарейсов после закрытия неба над Ираном

С аналогичным заявлением выступил другой крупный авиаперевозчик IndiGo

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Национальный индийский авиаперевозчик Air India изменил маршруты некоторых международных авиарейсов после закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"В связи с развитием ситуации в Иране, последующим закрытием его воздушного пространства и в целях безопасности наших пассажиров рейсы авиакомпании Air India, выполняемые над регионом, теперь осуществляются по альтернативным маршрутам, что может привести к их задержкам", - отметил авиаперевозчик. Air India предупредила, что многие рейсы летят более длинными маршрутами, что увеличивает общее время в пути. Кроме того, ряд полетов был отменен.

С аналогичным заявлением выступил другой крупный индийский авиаперевозчик IndiGo. Компания сообщила, что некоторые из ее международных рейсов были приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Ирана.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что иранские власти распорядились закрыть воздушное пространство в регионе, прилегающем к границе с Ираком. По его информации, Иран закрыл небо для самолетов, следующих из Ирака.

14 января агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.