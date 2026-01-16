Зеленский заявил о разногласиях в переговорах с США

При этом Владимир Зеленский ожидает, что после переговоров в Соединенных Штатах, куда уже отправилась украинская делегация, возможно подписание двустороннего соглашения о восстановлении на $800 млрд в Давосе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам.

"Мы просто находимся по некоторым вопросам не на одной стороне", - сказал он на пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом.

Зеленский продолжил настаивать, что численность ВСУ должна остаться на уровне 800 тыс. человек, хотя признает, что денег на ее содержание у Киева нет. "Нам нужны деньги для того, чтобы у нас эта армия осталась, чтобы у нас было 800 тыс. - это не просто слова, это конкретные деньги, конкретный объем, на конкретные годы. И в бюджете таких денег у Украины не будет", - добавил он.

При этом Зеленский ожидает, что после переговоров в США, куда уже отправилась украинская делегация, возможно подписание двустороннего соглашения о восстановлении на $800 млрд в Давосе, где с 19 по 23 января пройдет Всемирный экономический форум (ВЭФ).

15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине.