Карни в связи с планами США по Гренландии напомнил о 5-й статье устава НАТО

Премьер-министр Канады отметил, что страна остается партнером Дании по альянсу, и оба государства "полностью привержены" этой статье

Премьер-министр Канады Марк Карни © WPA Pool/ Getty Images

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии подчеркнул приверженность Оттавы 5-й статье устава НАТО о коллективной обороне.

"Решение о будущем Гренландии должны принимать Гренландия и Королевство Дания", - заявил Карни, отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами по итогам состоявшейся в Пекине встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы с Данией партнеры по НАТО, и наше партнерство остается в силе", - отметил он. "За нами сохраняются обязательства в рамках статей 2-й и 5-й устава НАТО, и мы остаемся полностью им привержены", - подчеркнул канадский премьер.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он не исключал применения силы для решения этого вопроса. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверял в конце марта 2025 года, что американское правительство рассчитывает на обретение Гренландией независимости и ее мирное присоединение к Соединенным Штатам. По словам Вэнса, Вашингтон не угрожает в этом случае применением военной силы.

Однако 6 января Белый дом в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.