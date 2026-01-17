Трамп: США готовы к переговорам с Данией и европейскими странами по Гренландии

Вашингтон в течение 150 лет пытался "реализовать эту транзакцию", отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к немедленному началу переговоров с Данией и несколькими европейскими странами по вопросу о вхождении Гренландии в состав США.

"США в течение 150 лет пытались реализовать эту транзакцию, - отметил Трамп в Truth Social, говоря о возможных договоренностях о вхождении Гренландии в состав США. - Многие президенты [США] пытались [сделать это], на это имелись веские причины, но Дания всегда отказывала".

Как добавил американский лидер, "США готовы к немедленному началу переговоров с Данией", а также с европейскими странами, которые выражали ей поддержку в связи с ситуацией вокруг Гренландии и направляли туда свои силы.

Трамп ранее заявил, что США будут взимать пошлины в размере 10% с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии. По его словам, пошлины вступят в силу с 1 февраля, а 1 июня возрастут до 25%.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.