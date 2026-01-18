The Times: ФРГ может резко увеличить для США арендную плату за военные базы

По информации издания, вариант с их закрытием не рассматривается

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Германия может значительно поднять для США арендную плату за использование военных объектов на своей территории в ответ на американские пошлины. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник в Берлине.

По его словам, вариант с закрытием американских военных баз на территории Германии не рассматривается. Ранее о возможности подобного сценария информировали газета The Daily Telegraph и журнал The Economist.

17 января президент США Дональд Трамп в Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.