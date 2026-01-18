Economist: ЕС может пригрозить Трампу ликвидацией баз США из-за Гренландии

Евросоюз может также прибегнуть к экономическим санкциям, чтобы надавить на президента Соединенных Штатов в вопросе острова, пишет издание

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Европейский союз может прибегнуть к экономическим санкциям, введению торговых пошлин или угрозе ликвидации американских военных баз на своей территории, чтобы оказать давление на США в вопросе будущего Гренландии. Такое мнение выразил в субботу журнал The Economist.

По его информации, Вашингтону будет крайне сложно проецировать свою военную мощь на Африку и Ближний Восток без доступа к европейским военным базам, таким как Рамштайн. Например, успех последних захватов нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы напрямую зависел от доступа к ресурсам британских военных аэродромов. Отмечается, что способность Белого дома отслеживать и противодействовать угрозам в Арктике потребует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, а также другими союзниками по НАТО.

Журнал констатирует, что выбор в пользу конфронтации с США маловероятен, так как потребует от ЕС стремительного наращивания военных расходов ввиду зависимости от американских войск и ВПК. При этом торговая война станет огромной нагрузкой на бюджеты стран Евросоюза.

О вероятности таких ответных мер ЕС сообщала британская газета The Sunday Telegraph 11 января.

Трамп 17 января в Truth Social объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, 1 июня ставка возрастет до 25%. Президент фактически подверг критике намерение Европы отправить военных на остров, назвав это "очень опасной игрой". Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").