КНР призвала США отказаться от мифа о "китайской угрозе" в ситуации с Гренландией

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь отметил, что международный порядок базируется на принципах Устава ООН, которые должны защищаться всеми сторонами

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. США должны прекратить раздувать миф о "китайской угрозе" ради достижения собственных корыстных целей в вопросе покупки Гренландии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Дания не сможет защитить остров от КНР или РФ, дипломат напомнил о необходимости уважения суверенитета. "Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую китайскую угрозу как предлог для извлечения личной выгоды", - сказал он. Представитель ведомства добавил, что международный порядок базируется на целях и принципах Устава ООН, которые должны защищаться всеми сторонами.

17 января Трамп в своей публикации Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.