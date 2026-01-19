Германия получила от Трампа приглашение в "Совет мира" по Газе

ФРГ хочет внести свой вклад в прочное урегулирование конфликта, отметил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Германия получила предложение президента США Дональда Трампа об участии в "Совете мира" по Газе и рассмотрит, какой вклад Берлин может внести в достижение цели прочного урегулирования конфликта. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"США пригласили Германию и другие государства принять участие в создании международного "Совета мира". Мы благодарны за это приглашение", - сказал Корнелиус. При этом он отметил, что ФРГ хочет внести свой вклад в прочное урегулирование конфликта в Газе. "Сейчас мы готовы обсудить с США и нашими партнерами, как мы можем достичь этого вместе. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами и будем держать их в курсе всего процесса", - констатировал представитель кабмина ФРГ.

В то же время Корнелиус подчеркнул, что правительство ФРГ не разделяет опасений по поводу того, что "Совет мира" может подорвать ООН. "Нет, я не разделяю этих опасений, потому что основополагающий принцип правительства Германии заключается в том, что ООН является центральной многосторонней структурой для урегулирования международных кризисов и конфликтов", - пояснил он. "ООН, конечно, не идеальна, но она является важным инструментом в эти времена беспрецедентных глобальных кризисов", - резюмировал представитель правительства Германии.

В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе, эта возможность изучается. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Вторая фаза сделки предполагает вывод Израилем своих подразделений из палестинского анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению Газой, включая "Совет мира".