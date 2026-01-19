Адвокаты экс-президента Южной Кореи подали апелляцию

Речь идет о делу о препятствовании аресту

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля подали апелляцию по делу о препятствовании аресту, в рамках которого экс-президента приговорили к пяти годам тюрьмы. Это был первый из восьми судебных процессов, в котором суд вынес вердикт в отношении Юн Сок Ёля.

"В деле был выявлен ряд процедурных проблем, связанных с нарушением базовых принципов ведения расследования по уголовным делам и нарушением прав подсудимого на защиту", - говорится в обосновании апелляции, которое распространили юристы Юн Сок Ёля. О своих планах обжаловать решение суда они сообщили практически сразу после заседания 16 января.

Тогда суд первой инстанции приговорил бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту из-за противостояния президентской службы охраны и правоохранительных органов в январе 2025 года.

3 января 2025 года президентская служба охраны не позволила правоохранительным органам арестовать Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле. Это удалось сделать лишь со второй попытки 15 января 2025 года. На тот момент он все еще считался действующим президентом, но его полномочия были приостановлены в результате импичмента в парламенте. По этому делу прокуратура просила для него 10 лет лишения свободы. Судебная система по делам общей юрисдикции в Республике Корея состоит из трех уровней, включая апелляционную инстанцию и Верховный суд.

Всего в качестве подсудимого Юн Сок Ёль участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения. 13 января 2026 года группа специального прокурора запросила для него смертную казнь по делу о мятеже против государственного строя. По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена смертная казнь и пожизненное заключение. 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции, за что его в апреле отстранил от власти Конституционный суд.