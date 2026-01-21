В Раде заявили, что внесшие залог за фигурантов дела Миндича фирмы отмывали деньги

На их счетах арестовали 118 млн гривен

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Компании, которые вносили залог за фигурантов коррупционного дела бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, участвовали в схемах по отмыванию средств. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Госфинмониторинг обнаружил у фирмы, которая вносила залог за фигурантов дела "Мидас", факты отмывания средств. <...> Были арестованы 118 млн гривен ($2,73 млн - прим. ТАСС) на счетах компаний, которые вносили средства для залога за фигурантов дела "Мидас", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как уточнил депутат со ссылкой на первого зампредседателя Госфинмониторинга Украины Богдана Корольчука, это ведомство выявило нарушения и передало информацию о них Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ). "Было обнаружено, что компании задействованы в схемах внесения средств для залога", - добавил Гончаренко.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что ведомство проверяет людей и компании, которые вносили залоги за обвиняемых по делу Миндича, а также источники происхождения этих средств.