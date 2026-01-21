Трамп заявил, что сделка по Гренландии будет действовать вечно

Американский президент сообщил, что соглашение будет очень хорошим для Соединенных Штатов и Европы

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Гренландии, над заключением которой сейчас работает Вашингтон, будет действовать вечно.

"У нас есть концепция сделки, она будет очень хорошей для Соединенных Штатов и для них (для Европы - прим. ТАСС). <...> Она будет вечной", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Трамп подтвердил, что после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте он отменил решение ввести пошлины, которые должны были начать действовать против ряда европейских стран с 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии.