ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреСитуация вокруг Гренландии

Трамп заявил, что сделка по Гренландии будет действовать вечно

Американский президент сообщил, что соглашение будет очень хорошим для Соединенных Штатов и Европы
Редакция сайта ТАСС
20:17
обновлено 20:28

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Гренландии, над заключением которой сейчас работает Вашингтон, будет действовать вечно.

Читайте также

Навязчивая идея Трампа и $100 млн за остров. История притязаний на Гренландию

"У нас есть концепция сделки, она будет очень хорошей для Соединенных Штатов и для них (для Европы - прим. ТАСС). <...> Она будет вечной", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Трамп подтвердил, что после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте он отменил решение ввести пошлины, которые должны были начать действовать против ряда европейских стран с 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии. 

СШАДанияТрамп, Дональд