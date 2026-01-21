Экс-замгенсека НАТО: продление условий ДСНВ по инициативе РФ в интересах США

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Сохранение в силе еще на год количественных ограничений в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в соответствии с инициативой России отвечало бы интересам США. Такую позицию изложила бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО и экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер.

Выступая на онлайн-семинаре, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями, Готтемюллер назвала хорошим предложение российского руководства, отметив, что оно фактически "не требует переговоров". По ее словам, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп "могли бы просто заявить о намерении придерживаться ограничений", эти договоренности "оставались бы в силе до тех пор, пока одна из сторон не заявит о намерении отказаться от ограничений или не начнет наращивать [арсенал вооружений] сверх оговоренных лимитов".

"Я не знаю, что сделает Вашингтон", - пояснила Готтемюллер, добавив, что, по ее мнению, США, помимо прочего, "должно беспокоить" наращивание ядерного арсенала Китаем. При этом она выразила мнение о том, что "продление ограничений ДСНВ не скажется на критически важных шагах, которые США предпринимают" в ответ на политику Пекина.

"Этот период даст нам дополнительное время на подготовку в отсутствие дополнительного давления со стороны России, которая, в случае отказа от ограничений по ДСНВ, перешла бы к быстрой кампании по наращиванию [арсенала]", - считает бывшая замгоссекретаря, по словам которой у Москвы "есть возможности и опыт, чтобы добиться в этом успеха". "Это не отвечало бы интересам США", - убеждена Готтемюллер.

Путин сообщал 22 сентября 2025 года на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении 5 февраля 2026 года срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отмечал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей. Однако официальной реакции на предложение Москвы из Вашингтона так и не поступало.